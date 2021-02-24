С 1 марта в ХМАО, возможно, откроются театры и концертные площадки

Концерты в Югре могут возобновиться уже с первого марта: такое заявление выразил директор регионального департамента культуры Артур Латыпов.

Если такое решение действительно будет принято, то допустимая заполняемость залов составит 50 процентов от его вместимости.

«С целью удовлетворения культурных потребностей населения, учитывая согласование Роспотребнадзора и готовность учреждений, предлагаем рассмотреть возможность возобновления с 1 марта деятельности концертно-театральных организаций, в том числе филармоний и органных залов с заполняемостью зрительного зала не более 50% от общей вместительности», — сказал Артур Латыпов во время сегодняшнего заседания оперативного штаба Югры.

Председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Антон Акулов пояснил корреспонденту siapress.ru, что в случае позитивного решения о возвращении работы культурных и театральных центров города все мероприятия будут перенесены из онлайн-площадок на сцены любимых горожанами учреждений.

Культурная жизнь в округе постепенно возвращается к нормальной жизни: напомним, что работа музеев, библиотек, театров возобновилась с 1 февраля.