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​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни

Сургут и Тюмень обогнали обе столицы в рейтинге доступных городов России

​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни
Фото: gelio.livejournal.com

Сургут и Тюмень оказались среди самых доступных по стоимости жизни на среднюю зарплату городов, сообщает РБК. Эти выводы были сделаны на основе рейтинга, составленного институтом территориального планирования «Урбаника», с которым ознакомились представители СМИ. Специалисты института учли качество среды в 100 крупнейших городах России, а также стоимость жизни в них, ориентируясь на среднюю зарплату в городе. Данные были взяты за 2019 год: за минувший год официальные показатели пока не опубликованы.

Сургут, Мурманск и Тюмень стали самыми доступными по стоимости жизни, набрав свыше 35 из 50 возможных баллов в этой категории. Дороже всего жить, судя по рейтингу, в Армавире, Севастополе и Уссурийске.

Оценивая доступность жизни, исследователи учитывали возможность приобретения и аренды жилья, уровень расходов и стоимость ЖКУ, а также покупательную способность.

Увы, среди первых по комфортности среды Сургут уже не оказался - почетные места заняли Краснодар, Тюмень и Самара. Последнее место - за Читой.

Под комфортностью среды в исследовании имеется в виду как благоприятность климатических условий, экология, так и уровень загруженности городских дорог, доступность транспорта, обеспеченность горожан жильем, форматы торговли, городское благоустройство, уровень преступности и освещенность.

Институт территориального планирования «Урбаника» реализует проекты в сфере градостроительства, а также занимается консалтингом. На счету института более 250 проектов.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 3444, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:06
Странное критерии выбрали очередные псевдоаналитики- «доступность стоимости жизни». Таким образом, жизнь у них оказывается оценивается в деньгах. Мне казалась, что само понятие ЖИЗНЬ не имеет цены. Ни по доступности, ни по стоимости. Может нужно оценивать по ВЫЖИВАЕМОСТИ в том или ином городе страны. А что делать, если город самый недоступный по стоимости жизни?это что говорит о том, что там живут бичи отбросы общества или всё-таки граждане РФ. Сургут занял высокое место по доступности жизни. Почему? Оказывается потому, что там высокая средняя зарплата. Господа аналитики! Высокая зарплата в Сургуте это не показатель. Высокая зарплата это результат компенсационных надбавок к средней зарплате за труднейшие природно-климатические условия. Нужно это учитывать. Нужно разделить зарплату в Сургуте на 2,2 и затем проводить свою аналитику. И не морочить людям голову.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:18
И ещё. Ведь оценка производилась в одном по трём составляющим: по стоимости квартир, по ценам на ЖКХ и на продукты питания, по наличию качественных торговых центров. Согласитесь, что Краснодар по праву занял первое место. Там тепло, там лето 9 месяцев. Но с какой стати холодный и заснеженный Сургут стал вторым в рейтинге по комфортности и доступным для проживания? Непонятно. Эти все три прекрасных показателя перечеркивают одним показателем: морозами за 40 градусов, плохой уборкой снега, гололёдом, осенней слякотью и низкокачественным жильём в виде «муравейников» и прочими бытовыми « мелочи», которые влияют на качество и комфортность жизни. А главное всё-таки климат. Как-то странно тёплый Краснодар и холодный Сургутоказались в рейтинге лидерами. Конечно, приятно за второе место. Но этим «вторым местом сыт не будешь». Нужны преференции городу и северянам бОльшие, чем сейчас они предоставлены и округом и федеральным центрам. И чтобы этот рейтинг не создавал иллюзию, что в Сургут такой «белый и пушистый» ( в прямом и переносном смысле), что все там хорошо, комфортно. Короче, «сидоровский оазис благополучия». Нет. Работы ещё непочатый край.
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