Сургут и Тюмень обогнали обе столицы в рейтинге доступных городов России

Сургут и Тюмень оказались среди самых доступных по стоимости жизни на среднюю зарплату городов, сообщает РБК. Эти выводы были сделаны на основе рейтинга, составленного институтом территориального планирования «Урбаника», с которым ознакомились представители СМИ. Специалисты института учли качество среды в 100 крупнейших городах России, а также стоимость жизни в них, ориентируясь на среднюю зарплату в городе. Данные были взяты за 2019 год: за минувший год официальные показатели пока не опубликованы.

Сургут, Мурманск и Тюмень стали самыми доступными по стоимости жизни, набрав свыше 35 из 50 возможных баллов в этой категории. Дороже всего жить, судя по рейтингу, в Армавире, Севастополе и Уссурийске.

Оценивая доступность жизни, исследователи учитывали возможность приобретения и аренды жилья, уровень расходов и стоимость ЖКУ, а также покупательную способность.

Увы, среди первых по комфортности среды Сургут уже не оказался - почетные места заняли Краснодар, Тюмень и Самара. Последнее место - за Читой.

Под комфортностью среды в исследовании имеется в виду как благоприятность климатических условий, экология, так и уровень загруженности городских дорог, доступность транспорта, обеспеченность горожан жильем, форматы торговли, городское благоустройство, уровень преступности и освещенность.

Институт территориального планирования «Урбаника» реализует проекты в сфере градостроительства, а также занимается консалтингом. На счету института более 250 проектов.