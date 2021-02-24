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В Сургуте морозы продержатся до выходных

Синоптики прогнозируют в Сургуте холода до минус 40 градусов

В Сургуте морозы продержатся до выходных
фото: pixabay.com

В Сургуте 24 февраля потепления ждать не приходится: синоптики предсказывают, что весь день на территории города температура не будет подниматься выше -35 градусов. Ночью будет еще холоднее – столбик термометра опустится до -40.

Отметим, что морозы продержатся в городе вплоть до выходных. В грядущие субботу и воскресенье, по данным сайта Гисметео, температура воздуха не будет ниже -30 градусов.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2. Постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки придётся быть вне дома или квартиры.

3. Не выходите на мороз без тёплой одежды.

4. Не носите на морозе металлические украшения.

5. Если появилась неисправность в Вашей машине вдали от населённого пункта или в незнакомой для Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге проедет другой автомобиль.

6. Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

7. Если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.


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Сегодня в 09:46, просмотров: 354, комментариев: 0
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