В Югре под наблюдением из-за коронавируса находятся 10 379 человек

За минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 128 югорчан. С начала пандемии в округе зафиксировано 50 870 случаев новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день под наблюдением находятся 10 379 человек, в том числе и в самоизоляции. Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах. Первую позицию в списке традиционно занимает Сургут:

Сургут – 26;

Нижневартовск – 19;

Ханты-Мансийск – 12;

Ханты-Мансийский район – 10;

Нягань – 9;

Урай – 7;

Югорск – 7;

Кондинский район – 7;

Октябрьский район – 6;

Сургутский район – 5;

Когалым – 4;

Нефтеюганский район – 4;

Мегион – 3;

Нефтеюганск – 3;

Советский район – 3;

Пыть-Ях – 2;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 104 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 127 случаях. По 1 контакты уточняются», – сообщает местный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 23 февраля, лечение от COVID-19 проходят 1577 жителей округа. Состояние 72 пациентов тяжелое, 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.