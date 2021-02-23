В Югре под наблюдением из-за коронавируса находятся 10 379 человек

За минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 128 югорчан. С начала пандемии в округе зафиксировано 50 870 случаев новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день под наблюдением находятся 10 379 человек, в том числе и в самоизоляции. Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах. Первую позицию в списке традиционно занимает Сургут:
Сургут – 26;
Нижневартовск – 19;
Ханты-Мансийск – 12;
Ханты-Мансийский район – 10;
Нягань – 9;
Урай – 7;
Югорск – 7;
Кондинский район – 7;
Октябрьский район – 6;
Сургутский район – 5;
Когалым – 4;
Нефтеюганский район – 4;
Мегион – 3;
Нефтеюганск – 3;
Советский район – 3;
Пыть-Ях – 2;
Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 104 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 127 случаях. По 1 контакты уточняются», – сообщает местный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 23 февраля, лечение от COVID-19 проходят 1577 жителей округа. Состояние 72 пациентов тяжелое, 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.