В Сургуте после сообщения о возгорании в ТЦ «Гулливер» проведена эвакуация

Сообщение о возгорании в торговом центре «Гулливер» в Сургуте поступило около 20 часов 22 февраля. На место происшествия был направлен отряд огнеборцев в составе 37 человек и девять единиц техники. Дежурный караул прибыл на место через шесть минут после сообщения. К этому времени посетители центра уже самостоятельно эвакуировались. На улице оказалось около полсотни человек.

Обследовав здание, пожарные пришли к выводу, что опасности нет. Пожарная сигнализация сработала из-за замыкания проводки. «В ходе проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание, без горения, электропроводки. После уточнения сведений об отсутствии пострадавших подразделения получили команду на возвращение к месту дислокации», – сообщает МЧС Югры.