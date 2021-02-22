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​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен»

Накануне открытия гипермаркет «Леруа Мерлен» в Сургуте запустил онлайн-магазин

​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен»
Фото: vk.com/leroymerlin.surgut

В Сургуте начал работу онлайн-магазин «Леруа Мерлен». Об этом сообщается в социальных сетях компании.

Горожане уже успели оценить сервис и даже предъявить претензии. В частности, покупатели заметили, что некоторые товары в новом строительном гипермаркете стоят дороже, чем в тех, которые уже давно на рынке. Но, стоит отметить, что речь шла о древесине и изделиях из нее, а этот товар сильно вырос в цене с начала года.

Также людей не устраивает цена доставки, а самовывоз будет доступен только после открытия магазина. Впрочем, сургутяне остались довольны предложенным широким ассортиментом товаров.

Долгожданный «Леруа Мерлен» в Сургуте должен открыться до конца марта. Официально о дате открытия сообщать не будут, чтобы избежать наплыва посетителей во время пандемии.

Напомним, что французская сеть должна была зайти в Сургут весной 2019 года. Открытие магазина переносилось несколько раз. В компании перенос сроков захода на югорский рынок назвали «нормальной ситуацией при реализации таких больших проектов».


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22 февраля в 19:22, просмотров: 7397, комментариев: 1
Комментарии:
вера
не нравится
23 февраля в 15:26
отлично

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