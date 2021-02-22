Жители Сургута не могут выехать с собственного двора из-за вывоза мусора в час пик

Жители Сургута жалуются на график работы мусоровозов. Отходы из дворов жилых домов начинают вывозить с 7.00 утра – в том время, когда большинство горожан едут на работу, а дети идут в школу.

О проблеме на портале «Твой Сургут» рассказала жительница дома на улице Ленина, 73 Екатерина.

«По ул. Ленина, 73 производится вывоз ТКО с 7:00 до 8:00, в это время дети идут в школу, жители едут на работу. Мусорка перекрывает проезд через двор. Проезд односторонний. 12.02.21 во дворах произошел коллапс, все смешалось люди, автомобили. Из-за автомобильной пробки, причиной которой стал мусоровоз люди не могли пройти на работу, многие опоздали и из-за этого будут наказаны рублем. Тут же дети идут в школу. Прошу обязать перевозчика организовать вывоз мусора в другое время, не в час пик- написала горожанка.

На обращение уже ответили в мэрии: «Контрольным управлением Администрации города Сургута в адрес ООО УК «Запад» направлено письмо с предложением изменить время вывоза ТКО, с целью обеспечения безопасности пешеходов».

В 2018 году в Сургуте был изменен график вывоза ТКО – мусоровозы начинали работать с 9.00. Такое решение было принято после трагедии на улице Энергетиков. 6 февраля 2018 года в 7.30 под колесами КамАЗа погиб первоклассник.

Однако уже в 2019 году сургутяне снова начали жаловаться на то, что спецтехника начинает работу в утренний час пик. Оказалось, что график работы поменяли, потому что полномочия по вывозу мусора перешли от управляющих организаций к региональному оператору «Югра-Экология». «Регоператор осуществляет вывоз отходов, начиная с 7 утра. Мы прорабатываем вопрос по смещению времени на два часа, чтобы исключить вероятность несчастного случая», - объяснили в сентябре 2019 года в городской администрации.