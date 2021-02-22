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​О трагедии забыли? Сургутяне просят изменить график работы мусоровозов

Жители Сургута не могут выехать с собственного двора из-за вывоза мусора в час пик

​О трагедии забыли? Сургутяне просят изменить график работы мусоровозов
Фото: yugra-ecology.ru

Жители Сургута жалуются на график работы мусоровозов. Отходы из дворов жилых домов начинают вывозить с 7.00 утра – в том время, когда большинство горожан едут на работу, а дети идут в школу.

О проблеме на портале «Твой Сургут» рассказала жительница дома на улице Ленина, 73 Екатерина.

«По ул. Ленина, 73 производится вывоз ТКО с 7:00 до 8:00, в это время дети идут в школу, жители едут на работу. Мусорка перекрывает проезд через двор. Проезд односторонний. 12.02.21 во дворах произошел коллапс, все смешалось люди, автомобили. Из-за автомобильной пробки, причиной которой стал мусоровоз люди не могли пройти на работу, многие опоздали и из-за этого будут наказаны рублем. Тут же дети идут в школу. Прошу обязать перевозчика организовать вывоз мусора в другое время, не в час пик- написала горожанка.

На обращение уже ответили в мэрии: «Контрольным управлением Администрации города Сургута в адрес ООО УК «Запад» направлено письмо с предложением изменить время вывоза ТКО, с целью обеспечения безопасности пешеходов».

В 2018 году в Сургуте был изменен график вывоза ТКО – мусоровозы начинали работать с 9.00. Такое решение было принято после трагедии на улице Энергетиков. 6 февраля 2018 года в 7.30 под колесами КамАЗа погиб первоклассник.

Однако уже в 2019 году сургутяне снова начали жаловаться на то, что спецтехника начинает работу в утренний час пик. Оказалось, что график работы поменяли, потому что полномочия по вывозу мусора перешли от управляющих организаций к региональному оператору «Югра-Экология». «Регоператор осуществляет вывоз отходов, начиная с 7 утра. Мы прорабатываем вопрос по смещению времени на два часа, чтобы исключить вероятность несчастного случая», - объяснили в сентябре 2019 года в городской администрации.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 237, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:22
Это вопрос волнует всех граждан города. Сколько нервов стоит, чтобы выехать утром со двора на работу. Вспоминается двор по бульвару Свободы д. 8, дом 4 и дом 2. Утром в эти двору восток авто с детьми в гимназию Салахова и детский сад. С 7 до 8 ни въехать ни выехать. Движение односторонне из-за припаркованных машин. И ещё «мусорка» которая перекрывает движение, собирая контейнеры у каждого подъезда. После после 8-30 двор свободен. И так в каждом Сургутском дворе. Какая проблема у «мусорщиков» сдвинуть график на два часа, то есть с 9-00. Или допустим рано утром как на «проклятом» Западе рано утром с 5-6 часов. BITTE! «Зелёный свет» во всех дворах. Только уж, господа мусорщики, обеспечьте уж сами себе доступ к своим мусорным контейнерам.

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