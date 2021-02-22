В Сургуте сгорел автомобиль

В воскресенье, 21 февраля, в Сургуте на улице Энгельса загорелся автомобиль Citroen C4. Возгорание произошло при запуске двигателя, передает корреспондент siapress.ru.

Сообщение о возгорании поступило в 19.55. Прибывший на место пожарный расчет справился с пламенем за считанные минуты. «Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Во время происшествия никто не пострадал. В автомобиле огонь повредил моторный отсек.

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