В Сургуте сгорел автомобиль

В воскресенье, 21 февраля, в Сургуте на улице Энгельса загорелся автомобиль Citroen C4. Возгорание произошло при запуске двигателя, передает корреспондент siapress.ru.
Сообщение о возгорании поступило в 19.55. Прибывший на место пожарный расчет справился с пламенем за считанные минуты. «Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.
Во время происшествия никто не пострадал. В автомобиле огонь повредил моторный отсек.
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