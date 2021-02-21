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Сургутяне жалуются на соседа, который кормит голубей на подоконнике

В Сургуте голуби атаковали подъезд: из-за подкормки они пачкают фасад здания

Сургутяне жалуются на соседа, который кормит голубей на подоконнике
фото Твой Сургут

Сургутяне, проживающие в доме на улице Энергетиков, жалуются на соседа: он кормит голубей на подоконнике, после чего птицы пачкают фасад здания и входную дверь. Управляющая компания, по словам горожан, не помогает решать проблему.

«УК бездействует, хотя мы не раз обращались к ним. На проблемного собственника квартиры не раз составляли административный протокол, но он продолжает чинить беспорядки. Страдает не только подъезд, но и придомовая территория вместе с имуществом граждан», – написала на портале «Твой Сургут» местная жительница.

В администрации города сообщили, что собственники квартир в проблемном доме, если ситуация не разрешится, могут письменно обратиться в Сургутский отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Югры для рассмотрения и принятие мер.


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21 февраля в 12:26, просмотров: 2250, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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21 февраля в 15:43
А день такой хороший и соседи крошат
Хлебный мякиш сизым голубям…

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