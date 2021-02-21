В Сургуте голуби атаковали подъезд: из-за подкормки они пачкают фасад здания

Сургутяне, проживающие в доме на улице Энергетиков, жалуются на соседа: он кормит голубей на подоконнике, после чего птицы пачкают фасад здания и входную дверь. Управляющая компания, по словам горожан, не помогает решать проблему.

«УК бездействует, хотя мы не раз обращались к ним. На проблемного собственника квартиры не раз составляли административный протокол, но он продолжает чинить беспорядки. Страдает не только подъезд, но и придомовая территория вместе с имуществом граждан», – написала на портале «Твой Сургут» местная жительница.

В администрации города сообщили, что собственники квартир в проблемном доме, если ситуация не разрешится, могут письменно обратиться в Сургутский отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Югры для рассмотрения и принятие мер.