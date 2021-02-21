Сбой на сайте прогноза погоды напугал сургутян

Жители Сургута заметили пугающий глюк на сайте прогноза погоды – интернет-ресурс предсказывал в городе температуру в -273 градусов. Такие же холода, судя по данным, должны были случиться и в соседних муниципалитетах. Скрин технической ошибки был опубликован в паблике «ЧП Сургут».

Отметим, что -273 градусов по Цельсию является абсолютным нулем – это начало отсчета температурной шкалы. Поэтому можно предположить, что на сайте сбились настоящие показатели.

Однако стоить напомнить, что ранее экстренные службы предупреждали о наступлении холодов в Югре. Температура будет ниже среднего значения на целых 15 градусов.