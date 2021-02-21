В голосовании по выбору КСОТ проголосовало почти 200 жителей Сургута

В Сургуте продолжают обсуждения изменений в маршрутах общественного транспорта. Накануне, 20 февраля, стали известны первые результаты. Их опубликовали в официальном сообществе мэрии города во «ВКонтакте».

Как оказалось, чаще всего люди просят сохранить маршрутку №69, дачные автобусы и не пускать общественный транспорт через эстакаду в парке «За Саймой», которая пока существует только в генплане. Всего поступило практически 200 предложений от местных жителей.

«Вы также можете повлиять на то, как будет выглядеть схема движения общественного транспорта в Сургуте. Заходите на сайт, изучайте предложенные варианты, оставляйте свои комментарии и замечания! Все предложения горожан попадут к разработчикам», – сообщили в пресс-службе администрации.