16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9833   EUR  89,6604  

Новости

Больше новостей
Звонили ли вам хотя бы раз мошенники якобы из банка?

Да 85.5%

Нет 9.8%

Не знаю 4.7%

Всего голосов: 276

Комментировать
0
Оцените список кандидатов на пост главы Сургута

Отлично 7.5%

Хорошо 5.4%

Удовлетворительно 20.1%

Плохо 52.7%

Не знаю 14.2%

Всего голосов: 239

Комментировать
0
Больше опросов

Сургутяне внесли порядка 200 предложений для изменений схемы движения автобусов

В голосовании по выбору КСОТ проголосовало почти 200 жителей Сургута

Сургутяне внесли порядка 200 предложений для изменений схемы движения автобусов
фото: Администрация Сургута

В Сургуте продолжают обсуждения изменений в маршрутах общественного транспорта. Накануне, 20 февраля, стали известны первые результаты. Их опубликовали в официальном сообществе мэрии города во «ВКонтакте».

Как оказалось, чаще всего люди просят сохранить маршрутку №69, дачные автобусы и не пускать общественный транспорт через эстакаду в парке «За Саймой», которая пока существует только в генплане. Всего поступило практически 200 предложений от местных жителей.

«Вы также можете повлиять на то, как будет выглядеть схема движения общественного транспорта в Сургуте. Заходите на сайт, изучайте предложенные варианты, оставляйте свои комментарии и замечания! Все предложения горожан попадут к разработчикам», – сообщили в пресс-службе администрации.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 09:42, просмотров: 417, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В гонке за пост главы Сургута определилась тройка финалистов 1570
  2. Пять из 25: известен шорт-лист кандидатов на пост главы Сургута 1391
  3. ​Матери избитых в Сургуте детей вынесли наказание 1265
  4. Следователи нашли убийц югорчанина, тело которого нашли на берегу реки 1186
  5. ​В Сургутском районе и Когалыме назначены новые главные полицейские 1157
  6. Праздничные выходные в Югре будут особенно морозными 1101
  7. Сургутян просят высказать предложения по новым схемам движения общественного транспорта 1099
  8. ​Наталья Комарова поручила разобраться с капремонтом дома на Бажова в Сургуте 1066
  9. ​Сургутскому мосту дали имя 993
  10. Как в Сургуте отметят День защитника Отечества? // АФИША 977
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 19874
  2. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10098
  3. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8508
  4. ​«Срал я на ваши выражения!» 4991
  5. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 4854
  6. Врио начальника нижневартовской полиции уволен из-за нашумевшего «урока мужества» 4598
  7. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 4401
  8. ​Школьники Нижневартовска сыграли в разгон митинга на уроке 3752
  9. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 3695
  10. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 3648
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 19874
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13687
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13113
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10845
  5. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10824
  6. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 10408
  7. После столкновения Тойоты и Мерседеса пострадали два человека 10100
  8. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10098
  9. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 9951
  10. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9896

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика