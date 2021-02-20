Мосту через Обь в Сургуте присвоили имя Валентина Солохина

Автодорожному мосту через реку Обь в районе Сургута присвоено имя его создателя – Валентина Солохина Распоряжение правительства региона подписала губернатор Наталья Владимировна Комарова.

Присвоить вантовому мосту имя известного мостостроителя предложил житель Сургута. Комиссия по увековечиванию памяти Валентина Солохина была создана в Югре в начале декабря 2020 года. Возглавил ее заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев. В состав вошли руководители и представители департаментов дорожного хозяйства и транспорта, общественных и внешних связей, внутренней политики, по управлению государственным имуществом, администрации Сургута и Сургутского района, акционерного общества «Мостострой-11», представители общественности.

Под руководством Валентина Солохина построил более двух тысяч мостов. Сургутский мост – один из самых длинных в Сибири.