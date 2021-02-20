За должность главы Сургута будут бороться Юрий Валгушкин, Алла Сыч и Андрей Филатов

В Сургуте завершился второй этап конкурса на пост главы города. По итогам собеседований определилась тройка лидеров, передает корреспондент siapress.ru. За кресло градоначальника будут бороться:

1. Юрий Валгушкин, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута.

2. Алла Сыч, сотрудник КСП Сургутского района.

3. Андрей Филатов, депутат думы ХМАО.

Заместитель председателя думы города Артем Кириленко рассказал, что члены конкурсной комиссии на собеседованиях оценивали планы кандидатов по развитию Сургута, организации работы администрации, оценивали личные качества, а также знание нормативно-правовой базы. «Было достаточно интересно слушать доклады всех участников. В них отражены чаяния и проблемы жителей нашего города, болевые точки. От себя могу сказать: мы и работаем по большинству направлений, но каким-то из них нужно уделить больше внимания», - отметил он.

Напомним, что документы в конкурсную комиссию подали 30 человек. Пятеро отсеялись, так как не явились на регистрацию, еще 20 - по итогам проверки документов.

Имя главы Сургута назовут 27 февраля.