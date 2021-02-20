16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9833   EUR  89,6604  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В гонке за пост главы Сургута определилась тройка финалистов

За должность главы Сургута будут бороться Юрий Валгушкин, Алла Сыч и Андрей Филатов

​В гонке за пост главы Сургута определилась тройка финалистов
Фото: siapress.ru

В Сургуте завершился второй этап конкурса на пост главы города. По итогам собеседований определилась тройка лидеров, передает корреспондент siapress.ru. За кресло градоначальника будут бороться:

1. Юрий Валгушкин, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута.

2. Алла Сыч, сотрудник КСП Сургутского района.

3. Андрей Филатов, депутат думы ХМАО.

Заместитель председателя думы города Артем Кириленко рассказал, что члены конкурсной комиссии на собеседованиях оценивали планы кандидатов по развитию Сургута, организации работы администрации, оценивали личные качества, а также знание нормативно-правовой базы. «Было достаточно интересно слушать доклады всех участников. В них отражены чаяния и проблемы жителей нашего города, болевые точки. От себя могу сказать: мы и работаем по большинству направлений, но каким-то из них нужно уделить больше внимания», - отметил он.

Напомним, что документы в конкурсную комиссию подали 30 человек. Пятеро отсеялись, так как не явились на регистрацию, еще 20 - по итогам проверки документов.

Имя главы Сургута назовут 27 февраля.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:40, просмотров: 495, комментариев: 3
Комментарии:
Большой
не нравится
Сегодня в 19:58
Уже никому не интересна эта профанация! Кто не знает имя нового мэра ещё с предыдущих «телодвижений» комиссии?
Местный Большой
не нравится
Сегодня в 21:10
А вдруг Валгушкин?)))
Влад Корней
не нравится
Сегодня в 21:17
Фаворит этой тройки явно Алла Сыч и « независимая» комиссия назначенная Губернатором скорее всего утвердит ее.
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вартовчанина ждет колония за перевод денег с найденного телефона 791
  2. Пять из 25: известен шорт-лист кандидатов на пост главы Сургута 785
  3. ​Двухлетней вартовчанке за неделю собрали необходимую сумму на срочную операцию в Швейцарии 666
  4. ​Матери избитых в Сургуте детей вынесли наказание 627
  5. 25 из 30: в Сургуте прошла регистрация кандидатов на пост главы города 625
  6. Жизни трех югорчан унес коронавирус 616
  7. Боксер из Нижневартовска завоевал победу в международном турнире 588
  8. ​В гонке за пост главы Сургута определилась тройка финалистов 495
  9. Праздничные выходные в Югре будут особенно морозными 486
  10. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 468
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 19797
  2. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10059
  3. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8460
  4. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 4806
  5. ​«Срал я на ваши выражения!» 4564
  6. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 4378
  7. Врио начальника нижневартовской полиции уволен из-за нашумевшего «урока мужества» 4102
  8. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 3646
  9. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 3632
  10. ​Школьники Нижневартовска сыграли в разгон митинга на уроке 3436
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 19797
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13648
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13082
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10813
  5. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10776
  6. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 10102
  7. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10059
  8. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 9867
  9. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9861
  10. После столкновения Тойоты и Мерседеса пострадали два человека 9803

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика