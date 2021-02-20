Руководство Фонда капитального ремонта Югры понесет ответственность за то, что оставили сургутян без крыши

За срыв сроков капитального ремонта дома №3 на улице Бажова в Сургуте понесет ответственность руководство Фонда капремонта, а подрядная организация, работавшая на объекте, может быть занесена в реестр недобросовестных. В ситуации будет лично разбираться заместитель губернаторы Югры Андрей Зобницев.

Такое поручение дала глава региона Наталья Комарова во время онлайн-встречи с жителями округа, которая была посвящена деятельности УК и качеству обслуживания многоквартирных домов и придомовых территорий.

О сложившейся ситуации во время онлайн-эфира рассказала жительница дома Евдокия Терских, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Капитальный ремонт кровли на Бажова, 3 начался в октябре 2020 года. В Новый год жилое здание осталось буквально без крыши, из-за чего квартиры верхнего этажа оказались залиты водой.

Директор компании-подрядчика ООО «ИТЭК» Шухрат Набиев объяснил срыв сроков пандемией коронавируса. «На 15 февраля нами полностью завершены работы по закрытию кровли и утеплению чердачного помещения. К фасадным работам мы действительно еще не приступали. Свою вину мы не отрицаем. Мы компенсируем все убытки жильцам», – пообещал он губернатору.