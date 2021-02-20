В Сургуте под суд пойдет организатор азартных игр

В Сургуте направлено в суд уголовное дело 34-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконной организации и поведении азартных игр. По версии следствия, горожанин обманным путем установил игровой автомат вместо терминала в гипермаркете «Магнит Семейный».

«С 24 марта по 25 апреля 2020 года злоумышленник с помощью игрового автомата организовал и незаконно проводил азартные игры с извлечением дохода, который за указанный период составил более 150 тысяч рублей, контролировал наличие денежных средств в автомате, изымал выручку и распределял ее между соучастниками», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Предприниматель своей вины не признают. Однако прокурор счел собранные доказательства по делу достаточными и с обвинительным заключением направил материалы в суд.