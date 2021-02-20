В Сургуте разработаны три варианта КСОТ, с которыми предлагают ознакомиться горожанам

Администрация Сургута предлагает горожанам ознакомиться с новыми вариантами системы движения общественного транспорта и выразить свои предложения. Все три варианта КСОТ представлены на сайте сургутской мэрии. Там к каждому маршруту прикреплена карта города, на которой отмечен путь общественного транспорта.

За первые несколько дней голосования поступило порядка 100 обращений от граждан. Сегодня их зарегистрировано более 200. Большинство из них – это просьбы не отменять дачные маршруты и сделать их круглогодичными, оставить 69 маршрут. Высказывали сургутяне замечания и по прокладке маршрутов под №1, 4 и 5а. «Жители увидели сразу, что у нас ряд маршрутов некорректно прорисованы. Действительно, ссылка была на тот генплан, который действует на сегодняшний день без изменений. Маршрутные сети будут меняться, поэтому мы сделали замечания разработчикам. Они уже в процессе корректировки», – пояснил замглавы Николай Кривцов.

Все предложения пообещали взять во внимание. А по тем, где изменение будет невозможно, отказ будет обоснован.