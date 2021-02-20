Для жителей Сургута 23 февраля пройдет около 40 праздничных мероприятий

23 февраля, как и любой другой праздник, очень любим сургутянами. В этот день хочется поздравить своих близких и родных – будущих и состоявшихся защитников Отечества. Чтобы порадовать горожан, многие культурные и спортивные учреждения подготовили мероприятия, которые всем придутся по вкусу.

«Насыщенные выходные ожидают местных в предстоящие праздничные дни. В городе организованы порядка 40 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 16 из них пройдут в очном формате, остальные – в дистанционном. Часть из них сделана в формате акций, которые состоятся в социальных сетях», – рассказал председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Антон Акулов.

Неполный перечень мероприятий представлен ниже:

20-21 февраля «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» проведет открытый турнир среди юношей 14-18 лет.

Юные хоккеисты от 8 до 12 лет поучаствуют в эстафете, которая состоится с 21 по 28 февраля.

21 февраля специалисты Сургутского художественного музея научат делать праздничную АРТ-открытку.

В Центре патриотического воспитания «Саланг» с 22 по 28 февраля для школьников организуют «уроки мужества».

В сам праздничный день Сургутская филармония в своем сообществе во «ВКонтакте» проведет трансляцию концерта, в котором музыканты исполнят произведения современной эстрады и мелодии из кинофильмов.

На эту же дату, 23 февраля, намечен показ виртуальной выставки «Оружие и доспехи средневекового воина» – Сургутский художественный музей представит коллекция вооружения 9-14 веков.

С 27 по 28 февраля региональный филиал «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту» проведет викторину для знатоков военного дела.

«Сотрудники историко-культурного центра «Старый Сургут» проведут серию тематических мастер-классов по изготовлению праздничных сувениров и открыток в формате онлайн, а также очно, по предварительной заявке. Множество викторин, выставок и роликов станут доступны и в Центральной библиотеке как очно, так и в соцсетях», – подчеркнул Антон Акулов.

Полную афишу мероприятий, место и время проведения можно увидеть на сайте администрации или в официальном паблике во «ВКонтакте».