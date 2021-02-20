Половина зарплаты и ограничение родительских прав – такое решение принял суд в отношении матери избитых малышей в Сургуте

Вчера, 19 февраля, в Сургутском городском суде прошло заседание, на котором рассматривалось дело в отношении матери избитых детей.

Суд вынес решение ограничить подсудимую в родительских правах в отношении троих малышей. С нее будут взысканы алименты на их содержание до достижения совершеннолетия, ежемесячно в размере ½ заработка и (или) иного дохода. Решение пока не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

Напомним, что инцидент произошел 9 февраля в одной из квартир Сургута – там избили полуторогодовалую девочку и полуторамесячного мальчика. Детей в тяжелом состоянии доставили в травматологию. Позже выяснилось, что в квартире проживал еще и трехлетний малыш-инвалид.

Дальнейшую судьбу детей определят органы опеки и попечительства. Если родственники откажутся от усыновления детей, в таком случае для них будут искать приемную семью.