В Сургуте пять претендентов прошли во второй этап конкурса по выборам главы

Конкурсная комиссия по выборам главы в Сургуте отсеяла 20 кандидатов по результатам проверки документов. Таким образом, в гонке за кресло градоначальника осталось всего пять участников. Их имена журналисту siapress.ru огласил вице-спикер городского парламента Артём Кириленко.

В итоговый список вошли пять претендентов:

1. Юрий Валгушкин, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута.

2. Геннадий Знобищев, ранее неизвестный.

3. Алла Сыч, сотрудник КСП Сургутского района.

4. Артур Романов, ведущий инженер АО «Россети Тюмень».

5. Андрей Филатов, депутат думы ХМАО.

Ранее в сургутской думе сообщили, что пять претендентов не явились на регистрацию. Соответственно они не были допущены к отбору. Остальные, кто не прошел во второй этап и не попадет на собеседование, допустили ошибки в заполнении документов. В основном это неполное предоставление сведений о доходах и расходах, неполный комплект документов, ошибки в заявлении. В одном случае документ об образовании кандидата не подтвержден образовательной организацией.

Двое из прошедших отбор – Алла Сыч и Артур Романов – заявлялись на первый конкурс по выборам главы, который был признан нелегитимным из-за отсутствия необходимого количества претендентов на финальном этапе. Сейчас они устранили недочеты в документах и продолжают бороться за кресло мэра города. Их и других претендентов ждет собеседование, которое начнется в 14.00. «В алфавитном порядке кандидаты, допущенные во второй этап, выступят с докладами перед членами конкурсной комиссии, где они должны будут представить свое видение по развитию города Сургута, работе администрации. На доклад каждому дается 20 минут и 10 минут – ответы на вопросы конкурсной комиссии», – рассказал о предстоящем этапе Артем Кириленко.

Окончательный список кандидатов в главы огласят сегодня в 17 часов. Из него на заседании парламента 27 февраля депутаты думы выберут нового градоначальника Сургута.