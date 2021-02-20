В думе Сургута завершилась регистрация кандидатов на пост градоначальника

Пять претендентов, заявившихся на конкурс по выборам главы Сургута, не явились на регистрацию кандидатов в думу. Из 30 человек, которые предоставили документы в конкурсную комиссию, сегодня, 20 февраля, на регистрацию пришли 25. Известно, что в этом списке значатся лица, заявлявшиеся на первый конкурс, ранее признанный несостоявшимся. Тогда из 66 кандидатов только один правильно оформил документы.

Сегодня вечером станет известно, кто прошел второй этап отбора – собеседование. Конкурсная комиссия огласит шорт-лист претендентов, один из которых займет место градоначальника.

Отметим, что фаворитом этих гонок считается Андрей Филатов, ныне являющийся депутатом окружной думы. Однако в комиссии утверждают, что те, кто подготовил документы соответствующим образом, имеет равные шансы на победу в конкурсе.