Бесхозные участки земли в Сургуте не смогут поставить на кадастровый учет из-за срыва работ подрядчиком

В Сургуте вопрос бесхозяйных земель вновь повис в воздухе. Межеванием земельных участков администрация Сургута плотно занималась в 2019 году. На 2020-2021 годы были намечены планы по постановке таких проездов на кадастровый учет. В феврале прошлого года департамент архитектуры и градостроительства администрации города заключил муниципальный контракт на выполнение необходимых работ.

«В рамках исполнения первого этапа подрядчиком были разработаны десять картопланов, которые утвердили распоряжением администрации города и направили в Росреестр. В результате были получены уведомления о приостановлении осуществления кадастрового учета в виду выявленных недочетов», – рассказал директор ДАиГ городской мэрии Сергей Солод.

Замечания касались текстовой части, описания промежуточных этапов образования земельных участков, указания способов их образования в соответствии с земельным кодексом, координатных описаний, площади и всего прочего. В результате подрядчик отказался устранять замечания, в данный момент администрация ведет претензионную работу, находясь в процессе расторжения контракта. Деньги за свои «старания» исполнитель не получит. Об этом стало известно на заседании комитета думы Сургута по городскому хозяйству.

Парламентариев возмутил тот факт, что теперь доделывать работу придется своими силами, хотя изначально власти заявляли, что это слишком трудоемкая работа для Управления капитального строительства. «Мы нанимали подрядную организацию, потому что вроде как УКС своими силами очень долго бы работало над этим вопросом. Сейчас мы от подрядчика отказались. Все-таки у УКСа достаточно сил для выполнения этой задачи до 1 сентября?», – задается вопросом депутат Дмитрий Пахотин.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло», – пришли к выводу стороны. Для ускорения процесса решили отработать замечания по одном микрорайону, поставить его на учет и после взяться за остальные. В апреле первые результаты будут озвучены в городском парламенте на очередном комитете.

Масштаб проблемы в том, что пока проезды и земля остаются бесхозяйными, нести ответственность за них – то есть ремонтировать, поддерживать в нормативном состоянии – некому. Однако чиновники в этом случае заверили, что ремонту проездов сложившаяся ситуация никак не помешает.

Кстати, увидеть, на чьем балансе значится тот или иной участок земли в Сургуте можно с помощью ортофотоплана. На нем отображено не только межевание микрорайонов, но и незаконные постройки.