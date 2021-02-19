Дети ознакомились с принципом работы пожарной части и сами потушили огонь

В детском саду «Аленький цветочек» Специалисты 11 отряда Федеральной пожарной службы Никита Туров и Валерия Никифорова подготовили захватывающий сценарий и полностью вовлекли детей в ознакомление пожарной деятельности. Воспитатель Елена Кисленко помогала проводить занятие, находясь рядом с воспитанниками.

Так малыши смогли оказаться в роли настоящей дежурной смены пожарной охраны и без задержек прибыть на ликвидацию импровизированного возгорания. Отлично пригодилась для этой цели игровая зона и тематические игровые наборы. «Маленьким сургутянам понравился такой урок», — передает пресс служба ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

По завершении детям напомнили о важности бережного обращения с огнем, о правилах поведения при возникновении пожара в квартире или подъезде и закрепили в памяти номера телефонов экстренных служб.



«И мы, и ребята очень ждем, когда сможем встретиться лично, пообщаться вживую, ведь столько еще интересного и необычного есть в пожарной охране, о чем хочется рассказать малышам», — поделилась впечатлениями Валерия Никифорова, инженер отделения профилактики пожаров



