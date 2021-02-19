«Лыжня России» в Сургуте состоится 13 марта

13 марта в Сургуте пройдут XXXIX Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России». В связи с этим движение частично будет перекрыто с 8.00 до 15.00 часов на Югорском тракте – от ул. Показаньева до площадки конечной остановки пассажирского транспорта по направлению движения от ул. Показаньева к ул. Заячий остров.

Администрация города сообщает внимание – во время перекрытия движения автобус №19, выполняющий маршрут «Больничный комплекс – магазин «Москва»», будет ездить по укороченной схеме: от остановки «Больничный комплекс, по ул. Показаньева, Югорскому тракту (остановка «Югорский тракт») и далее по маршруту прямо и обратно.

Горожан просят учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок на автобусах.

Ранее сообщалось, что массовый забег на лыжах пройдет в городе 27 февраля, но из-за морозов мероприятие перенесли.