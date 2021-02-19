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Сургутяне продолжают жаловаться на ночную уборку снега

Жильцы улицы Усольцева в Сургуте пожаловались на ночной шум от снегоуборочных машин

Сургутяне продолжают жаловаться на ночную уборку снега
фото: Администрация Сургута, видео: Твой Сургут

Сургутяне, проживающие за торговым центром «Аура», пожаловались на шум от поздней уборки снега. Очистка территорий проводится после одиннадцати вечера, местным жителям невозможно уснуть.

«Время – без пяти час ночи. Мы живем на улице Александра Усольцева, 30, сзади «Ауры», – написал горожанин.

Как оказалось, эта территория относится к жилой зоне. Соответственно, жильцы указанного дома могут пожаловаться участковому, чтобы он проверил обращение и составил протокол. Подрядчик в этом случае получит штраф и постановление от мэрии.

«Помимо назначения административного наказания Административная комиссия вынесет в адрес юридического лица представление об устранении причин и условий совершения правонарушения, для предотвращения повторения подобной ситуации», – прокомментировал начальник административного контроля Максим Салий.

Отметим, что мешающую шумом позднюю уборку не всегда можно обжаловать – так, жильцам домов на улице Ивана Захарова этого сделать не удалось, так как дорога, очисткой которой занимался подрядчик, не является жилой зоной.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 267, комментариев: 0
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