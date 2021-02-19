Жильцы улицы Усольцева в Сургуте пожаловались на ночной шум от снегоуборочных машин

Сургутяне, проживающие за торговым центром «Аура», пожаловались на шум от поздней уборки снега. Очистка территорий проводится после одиннадцати вечера, местным жителям невозможно уснуть.

«Время – без пяти час ночи. Мы живем на улице Александра Усольцева, 30, сзади «Ауры», – написал горожанин.

Как оказалось, эта территория относится к жилой зоне. Соответственно, жильцы указанного дома могут пожаловаться участковому, чтобы он проверил обращение и составил протокол. Подрядчик в этом случае получит штраф и постановление от мэрии.

«Помимо назначения административного наказания Административная комиссия вынесет в адрес юридического лица представление об устранении причин и условий совершения правонарушения, для предотвращения повторения подобной ситуации», – прокомментировал начальник административного контроля Максим Салий.

Отметим, что мешающую шумом позднюю уборку не всегда можно обжаловать – так, жильцам домов на улице Ивана Захарова этого сделать не удалось, так как дорога, очисткой которой занимался подрядчик, не является жилой зоной.