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​В Сургуте «Наше время» обзаведется еще одной площадкой для трудоустройства подростков

Площадок для трудоустройства сургутских подростков станет больше

​В Сургуте «Наше время» обзаведется еще одной площадкой для трудоустройства подростков
Фото: Яндекс Карты

Площадок для трудоустройства подростков в Сургуте скоро станет больше. Об во время эфира, посвященного молодежной политике, рассказала врио главы города Анна Томазова. Речь о трудоустройстве зашла, когда был озвучен вопрос о дальнейшей судьбе бывшего магазина «Книга». В мэрии рассказали, что этот объект передан пункту по работе с молодежью «Наше время».

«В оперативное управление это здание передано сейчас отделу молодежной политике, а конкретно организации «Наше время». Мы уже в 2020 году разработали проектно-сметную документацию. Очень рассчитываем на создание в этом помещении еще одной площадки для трудоустройства подростков. Сейчас документы проходят государственную экспертизу», – поделилась планами на объект Анна Томазова.

Трудоустройство подростков - сегодня очень востребованное направление. В год практически 2000 подростков и молодежи трудоустраивается в организацию «Наше время». В основном это бригады по благоустройству города, рабочие места в структурных подразделениях: цех шелкографии, мини-прачечная, швейный цех, кафе «Собеседник».

Сургутяне также интересуются, где еще в городе есть возможность официально трудоустроиться несовершеннолетними, и планируется ли увеличение числа таких площадок. В этом направлении ведется активная работа с Центром занятости населения, который привлекает к трудоустройству подростков работодателей. «Мы сейчас подготовили предложения в окружной департамент труда и занятости по расширению перечня специальностей, на которые можно трудоустроиться подросткам. Это одна из перспективных задач для города», – ответила чиновница.

В прошлом году было увеличено число рабочих мест в подразделениях «Нашего времени». Сейчас город рассчитывает на отклик работодателей Сургутских организаций.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 343, комментариев: 0
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