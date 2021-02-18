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​СурГПУ остался без аккредитации по направлению «экономика и управление»

Рособрнадзор не предоставил СурГПУ аккредитацию по направлению «Экономика и управление»

​СурГПУ остался без аккредитации по направлению «экономика и управление»
Фото: П.Кун

Сургутский государственный университет (СурГПУ) остался без государственной аккредитации по направлению «экономика и управление». Соответствующий приказ опубликован на сайте Рособрнадзор.

Студенты вуза смогут продолжать получать высшее образование по этой специальности, однако не смогут получить диплом государственного образца. Кроме того, обучение нельзя оплатить средствами материнского капитала, а юноши лишаются отсрочки от армии.

Этим же приказом СурГПУ аккредитован по 21 направлению.

Напомним, осенью 2018 года университет лишился аккредитации образовательной деятельности по подготовке бакалавров направлений «Управление качеством», «Журналистика», «Дизайн». Вернуть аккредитацию удалось через год.


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Сегодня в 20:32, просмотров: 256, комментариев: 0
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