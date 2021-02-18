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​Летом сургутянки смогут рожать в новом перинатальном центре

Центр охраны материнства и детства в Сургуте планируют открыть в мае

​Летом сургутянки смогут рожать в новом перинатальном центре
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

В мае 2021 года в Сургуте планируют открыть крупнейший в регионе Центр охраны материнства и детства. Об этом ТАСС сообщили в управлении капитального строительства Югры.

«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 31 марта этого года, а открытие Центра охраны материнства и детства состоится в мае 2021 года», - сказал собеседник агентства.

В конце декабря 2020 года заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов рассказал, что работы на объекте ведутся в три смены и вышли на финишную прямую. «Помещения готовы, медицинское оборудование на местах — остался только финальный монтаж. Сегодня побывал там с инспекцией и убедился лично: к сдаче всё почти готово», - писал он в соцсетях.

Новый перинатальный центр в Сургуте возводят с 2014 года. Он должен был открыться в 2017 году, однако сроки сдачи неоднократно переносились. В последний раз открытие отложили из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что в современном медицинском учреждении будет оказываться лечебная, диагностическая и консультационная помощь для мам и детей всех возрастов.


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Сегодня в 19:59, просмотров: 73, комментариев: 0
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