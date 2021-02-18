16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7755   EUR  88,8700  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Три ратных поля» связали память нескольких поколений сургутян

Патриотическое мероприятие «Три ратных поля» прошло в Сургуте

​«Три ратных поля» связали память нескольких поколений сургутян
Фото автора

Молодые сургутяне приобщились к истории России — в школе №26 сегодня прошло мероприятие «Три ратных поля» — проект, создающий патриотическое пространство и побуждающий школьников погружаться в историю.

Олимпиады по знанию истории «Трех ратных полей» проводились в Сургуте и ранее — на базе Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина. Сегодня и центральная, и еще несколько библиотек города предоставляют возможность участия онлайн, а в реальном формате мероприятие приняла школа №26 — один из четырех ресурсных центров в Сургуте по патриотическому воспитанию; в частности, здесь базируется клуб исторической реконструкции «Арсенал».

Онлайн, впрочем, тоже востребован: в этом году начал работу сайт, посвященный проекту, — на нем представлена информация о мероприятиях, реализована возможность опубликовать воспоминания, очерки, беседы с близкими родственниками, биографии прабабушек и прадедушек.

«Несмотря на ограничительные меры в 2021 году, проект становится еще масштабнее — если раньше участие в нем принимали только четыре школы, то сейчас — уже все общеобразовательные учреждения города. Такое внимание к проекту подтверждается различными форматами деятельности детей, — рассказывает заместитель директора департамента администрации Сургута Ольга Иванова. — Сегодня школьники могут представлять в проекте как образовательную организацию, так и выступать индивидуально. Организаторы снимают видеоролики, которые вдохновят школьников изучать историю полей, как дистанционно, так и собираясь со сверстниками».

На вопрос о том, следует ли через силу заставлять детей приобщаться к военной культуре предков, Ольга Иванова дала краткий ответ: «Нет, за уши притягивать никого не нужно — ведь в проект приходят и остаются те, кто глубоко погружается в изучение истории. Но хочу отметить, что здесь место для себя найдет каждый. Интеллектуал сможет участвовать в викторинах, квестах, конкурсах. Те, у кого золотые руки, смогут проявить себя в прикладных вещах — к примеру, создавать макеты оружия разных времен, шить костюмы, помогать и создавать декорации. Те, кто любит разбираться в мелочах, смогут изучать культуру и литературу данного периода».


нравится (12) не нравится (1)
Сегодня в 18:18, просмотров: 181, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1445
  2. ​Поехали, или Что такое КСОТ? 1153
  3. В ХМАО зарегистрировали новые летальные исходы от COVID-19 932
  4. ​В Сургуте появилось отделение помощи безнадежно больным детям 714
  5. ​Андрей Копайгора некогда действительно пользовался расположением губернатора и правительства Югры, но уже все растерял 713
  6. В Москве скончался Андрей Мягков 692
  7. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 659
  8. 129 югорчан заболели коронавирусом за сутки 614
  9. ​Наталья Комарова обсудила развитие Югры с Валентиной Матвиенко 583
  10. ​«Газпром нефть» поддержит «Дух Огня» и построит дом в Ханты-Мансийске 558
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 16321
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12962
  3. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8261
  4. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 5497
  5. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 5393
  6. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 4681
  7. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 4279
  8. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 3546
  9. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 3391
  10. ​В Нижневартовске готовят к открытию новую детскую поликлинику 3348
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 16321
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13536
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12962
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10730
  5. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10668
  6. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9806
  7. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 9471
  8. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 9319
  9. После столкновения Тойоты и Мерседеса пострадали два человека 9040
  10. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 8494

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика