Патриотическое мероприятие «Три ратных поля» прошло в Сургуте

Молодые сургутяне приобщились к истории России — в школе №26 сегодня прошло мероприятие «Три ратных поля» — проект, создающий патриотическое пространство и побуждающий школьников погружаться в историю.

Олимпиады по знанию истории «Трех ратных полей» проводились в Сургуте и ранее — на базе Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина. Сегодня и центральная, и еще несколько библиотек города предоставляют возможность участия онлайн, а в реальном формате мероприятие приняла школа №26 — один из четырех ресурсных центров в Сургуте по патриотическому воспитанию; в частности, здесь базируется клуб исторической реконструкции «Арсенал».

Онлайн, впрочем, тоже востребован: в этом году начал работу сайт, посвященный проекту, — на нем представлена информация о мероприятиях, реализована возможность опубликовать воспоминания, очерки, беседы с близкими родственниками, биографии прабабушек и прадедушек.

«Несмотря на ограничительные меры в 2021 году, проект становится еще масштабнее — если раньше участие в нем принимали только четыре школы, то сейчас — уже все общеобразовательные учреждения города. Такое внимание к проекту подтверждается различными форматами деятельности детей, — рассказывает заместитель директора департамента администрации Сургута Ольга Иванова. — Сегодня школьники могут представлять в проекте как образовательную организацию, так и выступать индивидуально. Организаторы снимают видеоролики, которые вдохновят школьников изучать историю полей, как дистанционно, так и собираясь со сверстниками».

На вопрос о том, следует ли через силу заставлять детей приобщаться к военной культуре предков, Ольга Иванова дала краткий ответ: «Нет, за уши притягивать никого не нужно — ведь в проект приходят и остаются те, кто глубоко погружается в изучение истории. Но хочу отметить, что здесь место для себя найдет каждый. Интеллектуал сможет участвовать в викторинах, квестах, конкурсах. Те, у кого золотые руки, смогут проявить себя в прикладных вещах — к примеру, создавать макеты оружия разных времен, шить костюмы, помогать и создавать декорации. Те, кто любит разбираться в мелочах, смогут изучать культуру и литературу данного периода».