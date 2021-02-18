16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7755   EUR  88,8700  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Для детей коренных народов Севера в Сургутском районе открыли новую школу-детсад

Дети хантов и манси в Сургутском районе смогут обучаться не разлучаясь с семьей

Для детей коренных народов Севера в Сургутском районе открыли новую школу-детсад
фото: Администрация Сургутского района

Дети представителей коренных народов Севера будут учиться в новой стойбищной школе-детсаду, второй по счету в Сургутском районе. Этот проект позволит не разлучать семью с ребенком, так как большинство образовательных учреждений находится вдали от привычных мест обитаний хантов и манси.

«Это пилотный проект, стойбищная школа-детский сад. Считаю, абсолютно правильный и полезный. Позволяет для детишек ханты и манси реализовать современные методы обучения в привычных для детишек, так скажем, условиях жизни. Не секрет, что дети не всегда хотят уезжать от родителей, а родители не хотят отдавать детей, разлучаться с ними», — прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Педагогический коллектив будет состоять из специалистов лянторского детского сада «Город детства». Часть занятий будет проходить онлайн из-за удаленности стойбища, однако как минимум три занятия в неделю по 20 минут у школьников и детсадовцев будет однозначно. Несмотря на небольшую численность учеников, в администрации муниципалитета уверены, что спрос будет и все приложенные усилия не окажутся напрасными.

«В первую очередь мы спрашиваем у них: кому это интересно, кому это необходимо. И, соответственно, если они подтверждают свою готовность, естественно мы включаемся в работу», — пояснил заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

Отмечается, что 2021 год знаменателен тем, что в дошкольной группе «Ньэврэм Моньчь» появилось сразу два выпускника. После этого они отправятся грызть гранит науки в поселение Лямина.

Первый такой проект на территории Сургутского района был реализован в октябре прошлого года. После этого другие страны и регионы заинтересовались инициативой и решили перенять югорский опыт.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:35, просмотров: 347, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1445
  2. ​Поехали, или Что такое КСОТ? 1153
  3. В ХМАО зарегистрировали новые летальные исходы от COVID-19 932
  4. ​В Сургуте появилось отделение помощи безнадежно больным детям 714
  5. ​Андрей Копайгора некогда действительно пользовался расположением губернатора и правительства Югры, но уже все растерял 713
  6. В Москве скончался Андрей Мягков 692
  7. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 659
  8. 129 югорчан заболели коронавирусом за сутки 614
  9. ​Наталья Комарова обсудила развитие Югры с Валентиной Матвиенко 583
  10. ​«Газпром нефть» поддержит «Дух Огня» и построит дом в Ханты-Мансийске 558
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 16321
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12962
  3. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8261
  4. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 5495
  5. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 5393
  6. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 4681
  7. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 4279
  8. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 3546
  9. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 3391
  10. ​В Нижневартовске готовят к открытию новую детскую поликлинику 3348
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 16321
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13536
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12962
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10730
  5. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10668
  6. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9806
  7. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 9471
  8. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 9319
  9. После столкновения Тойоты и Мерседеса пострадали два человека 9040
  10. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 8494

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика