Дети хантов и манси в Сургутском районе смогут обучаться не разлучаясь с семьей

Дети представителей коренных народов Севера будут учиться в новой стойбищной школе-детсаду, второй по счету в Сургутском районе. Этот проект позволит не разлучать семью с ребенком, так как большинство образовательных учреждений находится вдали от привычных мест обитаний хантов и манси.

«Это пилотный проект, стойбищная школа-детский сад. Считаю, абсолютно правильный и полезный. Позволяет для детишек ханты и манси реализовать современные методы обучения в привычных для детишек, так скажем, условиях жизни. Не секрет, что дети не всегда хотят уезжать от родителей, а родители не хотят отдавать детей, разлучаться с ними», — прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Педагогический коллектив будет состоять из специалистов лянторского детского сада «Город детства». Часть занятий будет проходить онлайн из-за удаленности стойбища, однако как минимум три занятия в неделю по 20 минут у школьников и детсадовцев будет однозначно. Несмотря на небольшую численность учеников, в администрации муниципалитета уверены, что спрос будет и все приложенные усилия не окажутся напрасными.

«В первую очередь мы спрашиваем у них: кому это интересно, кому это необходимо. И, соответственно, если они подтверждают свою готовность, естественно мы включаемся в работу», — пояснил заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

Отмечается, что 2021 год знаменателен тем, что в дошкольной группе «Ньэврэм Моньчь» появилось сразу два выпускника. После этого они отправятся грызть гранит науки в поселение Лямина.

Первый такой проект на территории Сургутского района был реализован в октябре прошлого года. После этого другие страны и регионы заинтересовались инициативой и решили перенять югорский опыт.