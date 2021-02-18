В Сургуте будут проверять состояние территорий рядом с остановками

Администрация Сургута взяла на контроль вопрос о своевременной очистке территории близ остановок. Такое решение было принято после инцидента, который произошел вечером 15 февраля – женщина и подросток едва не угодили под колеса автобуса на улице Бахилова.

Владельцу павильона выписали предписание, нарушения были устранены. Впредь другим хозяевам магазинов на остановках также будут вручать официальное уведомление и давать срок в три дня на разрешение проблемы.

«Сотрудники департамента городского хозяйства администрации города совместно с дирекцией дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на постоянной основе объезжают остановочные комплексы, посадочные площадки и проверяют их состояние», – пояснили в пресс-службе местной мэрии.

Отмечается, что сургутянка и подросток за медицинской помощью не обращались. Однако это не единственный подобный случай: на той же остановке месяц назад погибла пенсионерка. Пожилая горожанка поскользнулась и не успела выбраться из-под автобуса, водитель ее не заметил и начал движение.