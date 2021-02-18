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​В сургутском детсаду появилась «умная форточка»

Систему умной вентиляции представили в одном из детских садов Сургута

​В сургутском детсаду появилась «умная форточка»
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В сургутском детском саду «Мишутка» появилась «умная» вентиляция, которая обеспечит комфортный микроклимат в помещении группы раннего возраста. Система вентиляции сама контролирует температуру воздуха, уровень углекислого газа и влажность. Необходимость открывать окна уходит в прошлое — свежий воздух теперь сам в нужное время и в нужном количестве поступает в зал, достаточно лишь настроить нужные параметры через приложение со смартфона: «Воспитатель, просыпаясь, заходит в мобильное приложение, выставляет скорость вентилятора, подогрев подаваемого воздуха. К его приходу в детский сад, воздух в помещении уже полностью очищен и освежен до необходимой нормы. 22 градуса выставляется, когда дети бодрствуют, 19 – когда готовятся ко сну. Система бесшумная», — рассказывает Алия Абдурахманова, воспитатель группы раннего возраста.

Также в группе есть метеостанция, которая производит мониторинг давления, температуры, освещенности и влажности — все в соответствии с нормами СанПиН. Система также быстро регистрирует в воздухе спирт, дым, бензол, азот, аммиак и углекислый газ.

До 2020 года помещение было занято группой кратковременного пребывания. С 1 сентября его перепрофилировали в группу на полный день для детей раннего возраста, от года до полутора лет. Тут же встала проблема с проветриванием помещения, в котором находятся такие маленькие дети. «Трудно было в начале, когда нам надо было придумать, каким образом проветривать группу таких маленьких детей, — говорит Валентина Янюк, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. — Поступили банально — стали искать систему вентиляции в интернете. Альфия Нухова, наш руководитель, нашла несколько вариантов, созвонилась с производителями, пригласила представителя одной из фирм, он представил несколько разных систем. Выбрали ту, что соответствовала нашим «квадратам» и количеству детей в группе».

Сейчас в детском саду следят за тем, как работает новая система — примеряют возможность оборудования ею и других помещений для дошколят. «С 1 сентября этого года количество подобных групп увеличится — насколько, будет зависеть от родительского запроса, — говорит заместитель директора детского сада Вера Дощанова. — Соответственно и оборудование будет приобретаться. Возможно, рассмотрим аналоги. Очень долго консультировались со специалистами — как это подключить, настроить, как это будет работать, чтобы это было безопасно для детей и удобно для воспитателей, ведь каждая минута их работы должна быть направлена на ребенка».


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Сегодня в 15:39, просмотров: 235, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 16:00
"Каждая минута работы воспитателя должна быть направлена на ребенка",точно сказано.Так было.Но сейчас...любая новая технология..направлена в "компик",а не на ребенка.

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