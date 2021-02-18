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​Десять тысяч сургутян уже поставили вакцину от ковида

Вакцины от коронавируса в Югре не хватает, но поставки новых доз стабильны

​Десять тысяч сургутян уже поставили вакцину от ковида
Фото: siapress.ru

Порядка десяти тысяч сургутян уже поставили себе прививки от коронавируса: о промежуточных итогах вакцинации сегодня рассказал главврач городской клинической поликлиники Максим Слепов.

Почти половина уже привитых — 44 процента — это сами медработники. Также в распределении вакцин приоритет отдается возрастным пациентам: из десяти тысяч привитых тысяча — это горожане возрастом старше 60 лет (самая возрастная пациентка — 93-летняя). Также активно ставят вакцину работникам предприятий промышленности. Ранее сообщалось, что эта категория населения жалуется, что ставить прививку вынуждает руководство, напоминая, что скоро грядет отпускной период, после которого всем непривитым придется сидеть на карантине.

Предприятия, кстати, имеют возможность организовать выездную вакцинацию, подчеркивает специалист: достаточно собрать организованный коллектив добровольцев численностью до ста человек, и подготовить процедурное помещение. В этом случае возможен выезд мобильной бригады: для этого в городе уже закуплены специальные холодильники для транспортировки вакцины. «Мобильная бригада в день принимает в среднем порядка ста человек, — подсчитывает Слепов. — У нас подготовлено десять таких бригад, готовых к выездам».

Вакцины, однако, на всех желающих не хватает: потоки горожан, стремящихся поставить себе прививку от ковида, фиксируются всеми возможными способами — записаться на вакцинацию можно и через «Госуслуги», и по звонку в поликлинику, и через участкового врача, и в регистратуре. Транши с очередными дозами поступают в Югру регулярно: сейчас известно, что в столицу округа прибыло 12 900 доз, на подходе еще десять тысяч. Поставка в настоящее время работает уже более системно, нежели в самом начале.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 79, комментариев: 0
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