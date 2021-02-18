В Сургутской городской клинической больнице открылось самостоятельное отделение паллиативной помощи детям

В 2021 году в Сургутской городской клинической больнице открылось отделение паллиативной помощи детям. В нем всего десять коек, однако и это больше того, что город имел раньше: пять коек для безнадежно больных несовершеннолетних было выделено в педиатрическом отделении №2 городской больницы. При этом паллиативная помощь детям в условиях круглосуточного стационара оказывается сравнительно недавно.

Новое отделение сможет принимать порядка 65 пациентов в год из Сургута и Сургутского района. Здесь персонал состоит не только из медсестер. В штат входят медицинский психолог, массажист, реаниматолог, социальный работник. Также при необходимости могут оказать психологическую и социальную помощь семье больного.

«Когда речь заходит о паллиативной помощи ребенку, все окружающие испытывают, как правило, жесточайший стресс. Ведь это означает, что возможности медицины исчерпаны, и выздоровление невозможно. Однако, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Для того и существует паллиативная помощь - чтобы в конце жизни ни у кого не было боли, страха и одиночества. А еще, чтобы семья не оставалась один на один со своей бедой», – отметила социальный работник отделения паллиативной помощи детям Мария Якушина.

Необходимость специального отделения в медучреждении назревала уже несколько лет. На протяжении двух лет к этому моменту готовились: готовили материальное оснащение, подбирали и обучали персонал. «Через нас прошло 55 тяжелобольных детей. Это дети в возрасте до 17 лет включительно с необходимостью коррекции фармакотерапии болевого синдрома, трудностями в купировании тяжелых симптомов заболеваний со стороны жизненно важных органов и систем, а также пациенты с терминальным состоянием», – рассказал главный врач больницы Михаил Курносиков.