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​Второй сургутский мост через Обь возведут в районе ГРЭСовского водохранилища

Новый мост через Обь в Сургуте начнут строить в следующем году

​Второй сургутский мост через Обь возведут в районе ГРЭСовского водохранилища
Фото: pixabay.com

Строительство второго моста через Обь в Сургуте планируют начать в 2022 году. Он будет возведен в районе ГРЭСовского водохранилища с выходом на восточную объездную дорогу, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в городской администрации.

Заместитель главы города Владимир Шмидт сообщил журналистам, что в этом году завершается проектирование объекта. «Учитывая объем работ, думаю, что до 2025 года эта история протянется со строительством моста. Это достаточно сложный, достаточно тяжелый объект. Ведь это не только мост, это достаточно большие подъездные пути общей протяженностью порядка 70 км», - цитирует чиновника «Интерфакс-Урал».

Напомним, что ранее Главгосэкспертиза одобрила проект второго моста через Обь в районе Сургута. Переход станет частью федерального транспортного коридора «Москва - Тюмень - Сургут - Салехард». Финансироваться проект будет из федерального и регионального бюджета.


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Сегодня в 18:50, просмотров: 504, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 21:32
А Шмидт к мосту какое отношение имеет?
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 22:20
Стоит добавить, что мостовые переходы нужны не только через реки, но и через оживленные автомагистрали. В том же Сургуте. По большому счёту построено два мостовых перехода: так называемые Аэрофлотская и Грибоедовская развязки. Да когда это было! И с тех проблемы пытаются решить «умными светофорами». Разными настройками и реверсами. А не слабо какую нибудь хорду или диаметр «замутить», чтоб без светофоров через весь город. Это типа мостового перехода только по земле. Километра этак на 1,5 -2, к примеру с Северной промзоны или от Западных ЖК в пойменную часть Оби (НТЦ, Геномный центр, будущий Большой Ледовый Дворец на 10 тысяч мест, ЖК «Пойма» и так далее»). Или с Западного района, включая автовокзал, по эстакадному переходу, минуя злополучную «грибоедовскую развязку» приземлится опять же в районе объездной магистрали. Второй мост для транзитного транспорта хорошо. Но для разгрузки внутригородского трафика он значения не имеет.
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