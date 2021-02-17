Новый мост через Обь в Сургуте начнут строить в следующем году

Строительство второго моста через Обь в Сургуте планируют начать в 2022 году. Он будет возведен в районе ГРЭСовского водохранилища с выходом на восточную объездную дорогу, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в городской администрации.

Заместитель главы города Владимир Шмидт сообщил журналистам, что в этом году завершается проектирование объекта. «Учитывая объем работ, думаю, что до 2025 года эта история протянется со строительством моста. Это достаточно сложный, достаточно тяжелый объект. Ведь это не только мост, это достаточно большие подъездные пути общей протяженностью порядка 70 км», - цитирует чиновника «Интерфакс-Урал».

Напомним, что ранее Главгосэкспертиза одобрила проект второго моста через Обь в районе Сургута. Переход станет частью федерального транспортного коридора «Москва - Тюмень - Сургут - Салехард». Финансироваться проект будет из федерального и регионального бюджета.