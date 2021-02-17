В Сургуте стартует прием заявок на участие в инициативном бюджетировании

В 2021 в Сургуте произойдут большие изменения благодаря инициативному бюджетированию. В прошлом году поступило 26 предложений. Девять из них, что прошли рейтинговое голосование, реализуют в этом году. Среди них футбольное поле, турнир по мини-футболу, создание лыжной базы в парке «За Саймой», благоустройство сквера в Снежном. На трансформаторных подстанциях появятся новые работы уличных художников, которые уже покорили сердца сургутян. Также за счет инициативных проектов в 2021 будет восстановлен скейт-парка зеленой зоне на Энергетиков, который ранее был демонтирован. А вдоль Тюменского тракта обустроят тротуар – этот проект жители тоже поддержали. На реализацию всех задумок направят 25 миллионов рублей.

В этом году администрация Сургута запускает новый прием заявок на участие в инициативном бюджетировании. С 2017 оно ассоциировалось у горожан с проектом «Бюджет Сургута онлайн». Однако сам проект и правила участия в нем сегодня несколько изменились.

«Важно определить часть территории, где будет реализован проект и определить способ его поддержки гражданами. Сегодня есть три варианта способов: это конференция либо собрание, опрос или сбор подписей», – рассказала директор МКУ «Наш город» Марина Родыгина. Это и есть главное отличие новых правил выдвижения инициатив: заручиться поддержкой жителей должна сама инициативная группа. Ранее отбор шел через онлайн-голосование.

Инициаторами проекта теперь могут быть: группа численностью от трех человек, органы ТОС, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Раньше проект мог выдвинуть один человек.

По-новому в этом году уже заявили о своей инициативе жители поселка Снежного: «11 февраля прошла первая комиссия по рассмотрению инициативного проекта, на которой был поддержан проект ТОСа №1 – строительство спортивной площадки в поселке Снежном», – рассказала директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

Спортивная площадка будет с современным покрытием, освещением и хоккейной коробкой, комбинированными воротами и баскетбольным кольцом. Его обустройство обойдется в пять миллионов рублей. Учитывая, что в поселке отсутствуют какие-либо спортивные сооружения, реализация этого проекта позволит создать условия для ведения здорового образа жизни.

Сегодня для участия в инициативном бюджетировании необходимо оформить заявку. Есть условие, что стоимость проекта не должна превышать пяти миллионов рублей. Также он должен быть направлен на решение вопросов местного значения. Заявки в администрации принимаются до конца февраля 2021 года. Каждый проект рассматривается в течение 30 дней. А в МКУ «Наш город» готовы оказать помощь в части консультации граждан.