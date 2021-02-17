В Сургуте нетрезвый мужчина разбил автомобиль, мешавший проезду

В Сургуте полицейские разбираются в парковочном конфликте. Вечером 16 февраля в одном из дворов на улице Есенина 34-летний мужчина разбил автомобиль, который перегородил выезд со стоянки машине его супруги.

«По словам очевидцев, сургутянин вышел на помощь своей супруге, которая не могла проехать из-за припаркованного автомобиля. Сначала мужчина попытался освободить проезд, отбуксировав препятствие при помощи своего автомобиля ГАЗель, однако у него ничего не получилось. Разозлившись, сургутянин решил проучить владельца автомобиля Lada и начал наносить удары по автомобилю», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Видео инцидента опубликовано в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». Машина получила значительные повреждения: мужчина выбил стекла и нанес множество ударов по корпусу. Он задержан.

«Установлено, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время на мужчину составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Кроме того, по факту повреждения имущества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - добавили в УМВД.