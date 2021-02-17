В Сургуте выпишут штраф нарушителю, который вывозил снег на городскую промзону

Жители Сургута обнаружили нелегальный полигон – филиал строительной компании складирует снег на промзоне. Горожане решили не ждать весны, когда все растает и на месте горы образуется море, поэтому опубликовали проблему на местном портале.

«По адресу улица Индустриальная, 12, строение пять, некая строительная фирма устроила полигон по вывозу снега. На замечание не реагируют. В весенний период затопит всю прилегающую территорию», – пожаловался местный житель Раиль Хакимов.

Администрация города отправилась на место инцидента и, действительно, обнаружила там несанкционированное хранилище снега. С работниками организации были проведены беседы, однако личность нарушителя предстоит выяснить силовикам.

«В полицию направлен запрос об установлении собственника техники, производившей привоз снега. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц допустивших данное правонарушение с целью привлечения их к административной ответственности по статье 8.8 КоАП РФ (не целевое использование земельного участка) и по статье 29.1. п. 2 (за складирование снега в непредусмотренном для этой цели места)», – главный специалист отдела муниципального земельного контроля Артем Стебеков.

Отметим, что в последнее время на территории Сургута была похожая проблема – придомовые территории превращались в подобие полигонов. Огромные кучи снега облюбовали дети и начали их использовать в качестве горок, хотя такая забава могла привести к тому, что школьник окажется под колесами автомобиля. Однако в департаменте городского хозяйства заявили, что сугробы после расчистки могут находиться во дворах неделю, а за юных сургутян ответственность должны нести родители.