Определен состав комиссии по отбору кандидатов на пост главы Сургута

Состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост главы Сургута сформировался. Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова определила, кто будет представлять в ней окружные власти: напомним, что в комиссию входит по четыре представителя округа и города.

Как и в комиссию «первого созыва», от округа сюда вошли директор департамента внутренней политики Александр Скурихин и и.о. директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Лариса Самохвалова. Двое других — новички, причем это сургутяне: заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко и председатель МОО инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуард Логинов.

Городская часть комиссии осталась без изменений. В нее входят депутаты городской думы — нефтяник Игорь Бруслиновский и газовик Виктор Пономарев, а также председатель Совета женщин Сургутнефтегаза Галина Галямова и главврач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

Эта восьмерка и займется изучением поданных кандидатами документов (напомним, что на конкурс заявились 30 человек), после чего проведет с претендентами собеседования. В результате будет составлен окончательный список кандидатов, из которого депутаты городской думы 27 февраля выберут нового главу Сургута. До этого момента исполнять обязанности градоначальника продолжит заместитель главы Анна Томазова.