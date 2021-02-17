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​Наталья Комарова назвала выборщиков сургутского мэра

Определен состав комиссии по отбору кандидатов на пост главы Сургута

​Наталья Комарова назвала выборщиков сургутского мэра
Фото: siapress.ru

Состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост главы Сургута сформировался. Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова определила, кто будет представлять в ней окружные власти: напомним, что в комиссию входит по четыре представителя округа и города.

Как и в комиссию «первого созыва», от округа сюда вошли директор департамента внутренней политики Александр Скурихин и и.о. директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Лариса Самохвалова. Двое других — новички, причем это сургутяне: заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко и председатель МОО инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуард Логинов.

Городская часть комиссии осталась без изменений. В нее входят депутаты городской думы — нефтяник Игорь Бруслиновский и газовик Виктор Пономарев, а также председатель Совета женщин Сургутнефтегаза Галина Галямова и главврач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

Эта восьмерка и займется изучением поданных кандидатами документов (напомним, что на конкурс заявились 30 человек), после чего проведет с претендентами собеседования. В результате будет составлен окончательный список кандидатов, из которого депутаты городской думы 27 февраля выберут нового главу Сургута. До этого момента исполнять обязанности градоначальника продолжит заместитель главы Анна Томазова.


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Сегодня в 13:15, просмотров: 215, комментариев: 2
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 13:21
Надо было включить будущего мэра в состав комиссии
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:39
Это правильный выбор Губернатора. Включение в состав комиссии Артема Кириленко и Эдуарда Логинова повысит доверие обывателей к отборочной комиссии.
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