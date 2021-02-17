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​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей

Жительница Сургута получила свыше 4,5 млн рублей за непроданное мясо

​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Предприимчивая югорчанка похитила из казны администрации Сургутского района более четырех с половиной миллионов рублей. От имени индивидуального предпринимателя она предоставляла недостоверные сведения о количестве проданной мясной продукции, за что в рамках окружной программы получала субсидии. В преступном заговоре вместе с ней участвовали и другие лица.

Похожим образом сургутянка попыталась нажиться на средствах ветеринарного центра. Предприниматель направила в адрес учреждения требование о возмещении ущерба от падежа скота, который был спровоцирован якобы плохого качества оказанных ветцентром услуг. В требовании указывалась сумма более 2 млн рублей. Притом падеж скота так и не установили, а деньги женщина так и не получила.

Против сургутянки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах». На имущество обвиняемой наложили арест. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 13:04, просмотров: 154, комментариев: 0
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