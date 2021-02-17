В Сургуте презентуют документальный блог о местном граффити

Документальный блог «Культура улиц» о граффити в Сургуте презентуют горожанам авторы городского подкаста «С Пивком Покатит». В его рамках Рашит Набиуллин, Никита Силин и Алесь Антонович покажут полнометражку о жизни, идеях и работах уличных сургутских художников — в основном, уличных. Среди героев фильма — Rocket, Бодя Ясно, Pasekman, Rino.ink, Dina и другие: авторы не только поговорят с ними об уличном искусстве, но и обещают показать отношения между героями.

«Изначально мы хотели снять выпуск подкаста с Бодей Ясно, — объясняют авторы. — Но потом пришли к мысли, что визуальную культуру нужно показывать именно в фильме. Задача была показать сургутское граффити и не скатиться в классические шаблоны журналистского или документального кино».

Презентация фильма «Культура улиц» пройдёт 27 февраля в 20:00 в доме культуры «Невесомость» на проспекте Мира, 33/1, продаются билеты — они стоят 200 рублей. Напомним, что из-за ковидных ограничений заполнить можно только половину зала.

Справка: Производством «Культуры улиц» занимался Ninja Film — медийный проект, который выпускает подкаст «С Пивком Покатит», авторские блоги, музыкальные клипы и занимается коммерческой видеосъемкой.

Кстати, титульное граффити — «Культура улиц» — в Сургуте уничтожили: об этом стало известно на этой неделе.