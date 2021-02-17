В Сургуте отделения Почты России будут закрыты только 23 февраля

Сургутские отделения Почты России переходят на новое расписание работы из-за наступающих праздничных дней.

Так, по сообщениям пресс-службы учреждения, 20 февраля отделения в городе будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше. 21 и 24 – по обычному графику, 22 – по расписанию субботы. В День защитника Отечества почтовые отделения будут закрыты.

«Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении», – рассказали в пресс-центре организации.