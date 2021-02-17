В Сургуте за состоянием снежных фигур и горок следят три бригады

Снежные городки в Сургуте простоят до середины марта – за ними продолжают наблюдение специалисты местного департамента архитектуры и градостроительства совместно с подрядчиком, чтобы своевременно устранять неполадки.

«Благодаря ежедневному уходу городки сейчас в хорошем состоянии. За содержанием следят три бригады, которые утром и вечером объезжают площадки, при необходимости ремонтируют ступеньки, трещинки, приводят объекты в аккуратный вид», – рассказали в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что нынешний год отличился тем, что за весь период почти не было актов вандализма. Чиновники это связывают с установкой камер напротив ледовых скульптур.