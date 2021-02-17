В Сургуте сотрудники Росгвардии спасли автомобиль от последствий возгорания

Вовремя заметили и своевременно предприняли меры по тушению огня в автомобиле в Сургуте сотрудники Росгвардии. Прапорщик полиции Максим Лаас и сержант полиции Евгений Хохряков во время патрулирования на улице Энергетиков увидели «Тойоту Хайлендер», из-под копота которой вырывался огонь.

С помощью огнетушителя они ликвидировали возгорание в моторном отсеке, после чего сработала сигнализация. На звуки сирены иномарки вышел владелец авто. Он поблагодарил группу спасателей, которые не дали огню уничтожить его имущество и перекинуться на соседний транспорт.

«Оцепив место происшествия, росгвардейцы вызвали пожарный расчет. Позже владелец иномарки поблагодарил сотрудников Росгвардии за оказанную помощь, направив в адрес начальника территориального управления благодарственное письмо», – сообщает пресс-служба ведомства.