В администрации Сургута прокомментировали суммы за отопление в январских расчетках

Сургутяне, получив расчетки ЖКУ за январь, стали жаловаться в администрацию города. Суммы за услуги отопления резко взлетели. Учитывая, что январь 2021 года был очень холодным за последние 11 лет, а среднемесячная температура составила -28,5 градусов, это увеличение вполне объясним. Однако порядка 15 обращений в адрес департамента городского хозяйства сургутской мэрии все же прилетело.

«Снижение температуры наружного воздуха на один градус увеличивает затраты тепловой энергии на 3% в среднем. Соответственно увеличивается плата», – пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Сергей Алексеев.

Ранее siapress.ru писал о том, что югорчане, уже получившие квитанции за январь, «меряются» суммами за отопление. В январе плата за отопление подросла на 30-40%. А за последние пять месяцев средний расход за тепло из расчета на квартиру площадью 54 кв.м. в доме, оборудованном приборами учета тепла, составила 2 479 рублей. Это всего на 33 рубля больше, чем за аналогичный период двухлетней давности. Такие цифры предоставили в администрации Сургута.

«Есть дома, где установлены автоматизированные узлы управления, то есть стоит погодный регулятор. В зависимости от температуры воздуха можно в ручном режиме регулировать подачу тепла на дом. От этого зависит и сумма оплаты. Там, где нет таких приборов учета, подача тепла осуществляется по нормам. Естественно, что в сильные морозы ресурсоснабжающая организация топит по-максимуму», – добавил Сергей Алексеев.

Способы экономить есть, однако доступны они, увы, не всем. Не каждая система отопления позволяет установить общедомовые приборы учета.