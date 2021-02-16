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​«Законы физики никто не отменял»

Представитель администрации прокомментировал видео с упавшими у автобуса людьми

​«Законы физики никто не отменял»
Д. Панченко

Начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков прокомментировал случай с упавшими на входе в автобус сургутянами. Накануне женщина и ребенок упали на накатанном автобусном кармане, пытаясь зайти в транспорт. Видео инцидента появилось в группе информагенства «К-Информ» в «ВК». Напомним, что в декабре таким же образом погибла пенсионерка. Она попала под колеса автобуса, выходя из него.

По мнению чиновника, в происшествии виноват владелец павильона: «По условиям договора, содержанием (посадочной площадки) занимается владелец павильона – заключает договор с одной из дорожных организаций. Если он плохо следит за своими подрядчиками или не заключил договор вовсе, и пытается содержать территорию самостоятельно – это может привести к плохим последствиям».

Обработку карманов песком чиновник признал неэффективной, но аналогов ей не видит: «Карманы обрабатываются, но законы физики никто не отменял - карманы раскатываются, когда автобус начинает тормозить и трогаться. Происходит трение, в результате которого плавится лед, который потом вновь замерзает. Даже если он обработан – он будет с песком, но все равно это лед. А если вместо песка будет какое-то особенное средство, то давайте ответим на два вопроса: что оно будет из себя представлять с точки зрения экологии, и сколько это будет стоить? Мы не упираемся в цену жизни и здоровья. Мы упираемся в экономическую целесообразность. Не далее, чем месяц назад мы испытывали предложение уральских коллег – их средство стоит в 32 раза дороже чем песок, которым мы пользуемся».

Также представитель администрации рассказал, какое наказание может ждать безответственного владельца остановочного комплекса, если по его вине пострадает человек: «Первой мерой воздействия будет штраф. При злостном нарушении условий договора он расторгается».


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Сегодня в 17:04, просмотров: 561, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:08
Я устал уже повторять!!! Обработка автобусных остановок должна обрабатываться реагентом, содержащим мраморную крошку и реагентом, плавящую накатанный автобусом при торможении лёд до асфальта. Наберите дорожный Департамент в Москве и поинтересуйтесь, чем они обрабатывают гололедный участки на автобусных остановках и пешеходных тротуарах. Благо сибирские снегопады и с морозом и ветрами достигли центральные регионы РФ, Украину и Европу. «Генерал Мороз» ещё раз напомнил, что он есть и «гнуть пальцы», развивать «зелёную энергетику», устраивать демарши из-за шарлатана Навального себе дороже. СП-2 почти что даром. И накормит и обогреет. Как-то так. А владельцев автобусных остановок надо штрафовать.
Швондер.
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Сегодня в 19:21
Устанешь, когда три омтановки засыплеш. А так пока ляля и немцы.
dmitryy
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Сегодня в 20:13
только вот упали оба не на посадочной площадке, а на автобусном кармане
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