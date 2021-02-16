Представитель администрации прокомментировал видео с упавшими у автобуса людьми

Начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков прокомментировал случай с упавшими на входе в автобус сургутянами. Накануне женщина и ребенок упали на накатанном автобусном кармане, пытаясь зайти в транспорт. Видео инцидента появилось в группе информагенства «К-Информ» в «ВК». Напомним, что в декабре таким же образом погибла пенсионерка. Она попала под колеса автобуса, выходя из него.

По мнению чиновника, в происшествии виноват владелец павильона: «По условиям договора, содержанием (посадочной площадки) занимается владелец павильона – заключает договор с одной из дорожных организаций. Если он плохо следит за своими подрядчиками или не заключил договор вовсе, и пытается содержать территорию самостоятельно – это может привести к плохим последствиям».

Обработку карманов песком чиновник признал неэффективной, но аналогов ей не видит: «Карманы обрабатываются, но законы физики никто не отменял - карманы раскатываются, когда автобус начинает тормозить и трогаться. Происходит трение, в результате которого плавится лед, который потом вновь замерзает. Даже если он обработан – он будет с песком, но все равно это лед. А если вместо песка будет какое-то особенное средство, то давайте ответим на два вопроса: что оно будет из себя представлять с точки зрения экологии, и сколько это будет стоить? Мы не упираемся в цену жизни и здоровья. Мы упираемся в экономическую целесообразность. Не далее, чем месяц назад мы испытывали предложение уральских коллег – их средство стоит в 32 раза дороже чем песок, которым мы пользуемся».

Также представитель администрации рассказал, какое наказание может ждать безответственного владельца остановочного комплекса, если по его вине пострадает человек: «Первой мерой воздействия будет штраф. При злостном нарушении условий договора он расторгается».