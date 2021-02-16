В Сургуте вынесли приговор директору «Сафари Тур» за хищении трех миллионов рублей у клиентов

Директор туристической фирмы ООО Клуб Путешествий «Сафари Тур» отправится на четыре года в колонию общего режима. Женщина признана виновной в мошенничестве. В суде удалось доказать, что она похитила 3,1 миллиона рублей у 16 клиентов фирмы, планировавших отдых в Турции, Вьетнаме, Таиланде, Тунисе, Индии, а также на российских курортах.

Незаконную деятельность горожанка вела с февраля 2017 года по июнь 2018 года. «Она получила от граждан денежные средства в счет оплаты туристических путевок. Полученные деньги в адрес туроператоров не перечислила, туристические путевки забронированы не были, необходимые документы для совершения туристических поездок гражданам не выданы», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры о схеме обмана.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденной ущерба, причиненного преступлением.

Приговор суда в законную силу не вступил.