На этой неделе Сургутский городской суд изучит дело об избитых детях

Рассмотрение дела об избитых сургутских малышах назначат после 19 февраля. На этой неделе в местном суде состоится подготовка к мероприятию, на котором обозначат и исследуют все значимые детали. Это корреспонденту siapress.ru подтвердили сотрудники учреждения.

«15 февраля Сургутский городской суд поступило исковое заявление Управления по опеке и попечительства. В целях определения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, судом назначена подготовка к судебному разбирательству на 19 февраля 2021 года. По итогам подготовки будет назначена дата рассмотрения данного гражданского дела», – сообщили в пресс-службе городского суда.

Напомним, что инцидент произошел 9 февраля. 1,5-годовалая девочка и 1,5-месячный мальчик поступили в медицинскую организацию со страшными травмами головы и других частей тела. В травматологии рассказали, что на данный момент младенец продолжает находиться в реанимации под постоянным наблюдением врачей, но у него и его сестры состояние стабилизировалась, однако речи о выписке еще не идет.

Обвинение в жестоком обращении с детьми предъявили сожителю биологической матери детей. Однако и сургутянку подозревают в неисполнении родительских обязанностей – как оказалось, у нее был еще один ребенок, инвалид, за которым она не ухаживала должным образом. Более того, женщина нередко оставляла всех своих малышей без присмотра на длительный срок.

В администрации отметили, что не намерены оставлять детей в этой семье. Если никто из родственников не готов взять на себя ответственность, то представители управления будут подыскивать ребятам приемных родителей.

«Безопасность детей обеспечена принятием администрацией Сургута постановления об отобрании детей у единственного родителя. Законным представителем несовершеннолетних сегодня является Управление по опеке и попечительству администрации города. Органы опеки и попечительства сегодня занимается устройством детей. Ведутся переговоры с кровной семьей несовершеннолетних для их устройства в эту семью», – прокомментировали накануне органы опеки.