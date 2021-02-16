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​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе

Экс-глава Сургута Дмитрий Попов с сегодняшнего дня снова работает в Сургутнефтегазе

​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе
Фото: siapress.ru

Инсайд siapress.ru подтвердился: бывший глава Сургута Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе, его назначили заместителем по кадрам управляющего строительно-монтажного треста №1.

Источники siapress.ru сообщают, что в штате СМТ-1 экс-градоначальник числится с сегодняшнего дня.

Ранее, напомним, Попов работал в нефтяной компании на должности начальника управления по работе с кадрами — в 2010 году с этой должности он ушел на повышение, став главой Сургута, и покинул администрацию в 2016 году после того, как его заподозрили в превышении должностных полномочий.

Подозрения в итоге вылились в несколько уголовных дел — Попову вменялись в вину продажа песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС, предоставление субсидии совхозу «Северное» и покупка помещения для размещения в нем билдинг-сада.

Разбирательства шли несколько лет, и в сентябре 2020 года завершились оправдательным приговором, вынесенным Сургутским городским судом. Апелляция прокуратуры была отклонена — окружной суд оставил оправдательный приговор в силе. Комментируя завершение «дела Попова», его главный герой отметил, что желал бы вернуться работать в Сургутнефтегаз.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 1777, комментариев: 6
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 11:56
Если он отпустит усы, у Богданова будет свой Дмитрий Песков)))
йося
не нравится
Сегодня в 13:00
Следующая публикация будет о том как ДВ пошёл в отпуск.
Вышел из отпуска.....
Ыть йося
не нравится
Сегодня в 13:18
не о тебе пишут вот ты и бесишся
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 13:38
Офигеть, какая великая новость! Так познавательно, так важно для Сургутян. Попов ушёл, Попов пришёл, Попов покакал.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:42
Судьба любого бывшего Мэра Сургута интересует обывателя. Они все, как бы стали, членами нашей семьи. Дружной семьи жителей Сургута. Поэтому и выход Дмитрия Валерьевич на работу в СНГ - это тоже событие. Пожелаю ему успехов в новой должности и возвращения в политику. Выборы не за горами.
вера
не нравится
Сегодня в 15:04
хорошо
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