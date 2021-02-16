Экс-глава Сургута Дмитрий Попов с сегодняшнего дня снова работает в Сургутнефтегазе

Инсайд siapress.ru подтвердился: бывший глава Сургута Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе, его назначили заместителем по кадрам управляющего строительно-монтажного треста №1.

Источники siapress.ru сообщают, что в штате СМТ-1 экс-градоначальник числится с сегодняшнего дня.

Ранее, напомним, Попов работал в нефтяной компании на должности начальника управления по работе с кадрами — в 2010 году с этой должности он ушел на повышение, став главой Сургута, и покинул администрацию в 2016 году после того, как его заподозрили в превышении должностных полномочий.

Подозрения в итоге вылились в несколько уголовных дел — Попову вменялись в вину продажа песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС, предоставление субсидии совхозу «Северное» и покупка помещения для размещения в нем билдинг-сада.

Разбирательства шли несколько лет, и в сентябре 2020 года завершились оправдательным приговором, вынесенным Сургутским городским судом. Апелляция прокуратуры была отклонена — окружной суд оставил оправдательный приговор в силе. Комментируя завершение «дела Попова», его главный герой отметил, что желал бы вернуться работать в Сургутнефтегаз.