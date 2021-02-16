У пациентов поликлиники Сургута возникают проблемы с записью на прием по телефону

Сургутяне пожаловались на проблемы с записью в медучреждение через телефон регистратуры. Речь идет о городской поликлинике №3. Сложность в том, что, во-первых, дозваниваться пациентам приходится очень долго; во-вторых, ожидание ответа оператора влетает в копеечку для желающих попасть на прием к врачу. «Не у каждого стоит подходящий тариф для звонков на городские номера. Из-за этого возникает проблема: сбросить звонок нельзя, потому что потеряешь очередь в ожидании ответа, и не знаешь в какой момент деньги закончатся. Надо сделать номер бесплатным или операторов посадить больше. Мне потребовалось почти 19 минут, чтобы дозвониться. В переводе на деньги это 40 рублей. Пожалуйста, разберитесь», – просит Сергей Маликов, обращаясь на портал «Твой Сургут».

В администрации Сургута ответили, что все городские поликлиники сегодня работают через стационарную связь, поэтому звонить с городских телефонов можно бесплатно. Однако сегодня пользователей проводной связи осталось не так много, поэтому запись на прием при звонке с мобильного телефона обходится в некоторую сумму в зависимости от тарифных условий оператора связи.

«Поликлиники делают все возможное, чтобы быть максимально доступными для населения. К сожалению, невозможно учесть все нюансы тарифов операторов телефонной связи, а также наплывов звонков от граждан в некоторые дни», – дала ответ на обращение начальник службы по охране здоровья населения Инна Шалыгина.

Также в мэрии напомнили, что обратную связь от поликлиник можно получить посредством электронной почты, через портал госуслуг, а также при личном посещении.