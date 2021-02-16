В Сургуте детсадовцам перестали давать колбасу

Родители сургутских дошкольников интересуются, куда пропала колбаса из меню детских садов. Вопросы на эту тему фиксирует система ЦУР «Инцидент-Менеджмент». Оказалось, что колбасными изделиями воспитанников детских садов действительно кормить больше не будут. Это связано с тем, что изменились нормы СанПиНа. «С 1 января колбасу в меню детских учреждений заменили на печень и субпродукты, такие как говяжий язык или сердце. Кроме того, увеличились нормы мясных продуктов, яиц, уменьшилась норма потребления соли и сахара», – пояснили нововведение в администрации Сургута.

Сейчас кухрабочие детских садов корпят над созданием новых рецептов, которые удовлетворят вкусовые запросы малышей и будут соответствовать определенным нормам.